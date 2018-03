Ações contra dengue, febre amarela e animais peçonhentos continuam

A Secretaria Municipal de Saúde e Divisão de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças, com o apoio da Secretaria de Serviços, deu sequência no sábado, 24, às ações para controle do mosquito Aedes aegypti nos bairros Paiolzinho, Bom Retiro e Penha.

Os bairros são percorridos para que sejam recolhidos materiais que acumulem água ou sirvam como criadouros para inúmeros insetos transmissores. Nesta ação, foram retirados 15 caminhões com materiais inservíveis.

Também no último sábado, houve campanha de vacinação contra a febre amarela na Praça Nossa Senhora da Penha, em parceria com a Escola Nova Biotec.

O próximo Arrastão de Limpeza acontecerá no sábado, 7, das 7h30 às 17h, e atenderá os bairros Toró, Torozinho, Maranata e Marina. Moradores devem colocar os lixos na calçada, em frente às suas casas, na noite em que antecede a ação.