Sabesp abre processo seletivo para 956 vagas de estágio

Em Bragança há vagas para ensino médio regular e ensino superior

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) abriu na quinta-feira, 22 , exclusivamente pela internet, as inscrições para o concurso público com 956 vagas de estagiários do ensino médio regular, técnico e ensino superior. A taxa é de R$ 60 para os estudantes do ensino médio e técnico e de R$ 80 para superior. O prazo de inscrição vai até as 14 horas do dia 18 de abril.

O edital completo com as orientações para inscrição e regras está disponível no site da Fundação Carlos Chagas, instituição responsável pelo concurso público

http://www.concursosfcc.com.br/concursos/sabes217/index.html . Das 956 vagas, 393 são para candidatos do ensino médio regular, 128 para ensino técnico e 435 para superior.

São duas vagas oferecidas em Bragança um para o estagiário de ensino médio regular e uma para quem cursa engenharia cartográfica.

Para participar é necessário ter idade mínima de 16 anos no ato da admissão, estar regularmente matriculado e cursando instituição pública ou privada e ter no mínimo seis meses para a conclusão do curso a contar da data de início prevista para o estágio.

O candidato deverá estar estudando em horário que seja compatível, e não conflitante com o horário do estágio, a ser comunicado na data da convocação. A bolsa auxílio mensal é de R$ R$ 812,03 para ensino médio regular; R$ 897,50 para estudantes do ensino médio técnico; e de R$1.068,44 para os de ensino superior. Os aprovados também receberão vale-refeição, vale-transporte, assistência médica (exclusiva ao estagiário) e seguro contra acidentes pessoais.

Estão reservadas 10% das vagas para pessoas com deficiência, conforme curso e a região de classificação. Para quem tem direito a isenção de taxa de inscrição ou redução de 50% de pagamento (de acordo com as leis estaduais 12.147/05 e 12.782/07), o prazo para solicitar o benefício vai até a próxima segunda-feira, dia 26 de março. Importante consultar o edital para verificar as orientações, quem pode pedir e como fazer.