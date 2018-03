Sessão tem dois projetos e uma moção

A Câmara Municipal realiza hoje a 8ª sessão ordinária do ano. Constam em pauta dois projetos de lei para votação em segundo turno e uma moção a ser apreciada em turno único. Dentre as propostas está o projeto de lei 53/17, que institui a coruja buraqueira como ave símbolo do município.

O projeto é fruto do trabalho realizado pelo Coletivo Sócio Ambiental e da Associação Mais Bragança e teve início em 2015. O grupo fez uma pesquisa no município, incluindo a votação popular que elegeu a ave como representante de Bragança. O PL foi aprovado por unanimidade na votação em 1º turno.

Já o PL 53/18 altera a Lei 3.585/03 que institui a realização da semana de prevenção de acidentes domésticos. Pela modificação, fica estabelecido que o evento seja realizado anualmente na primeira semana de junho.

Em turno único, será apreciada a moção 4/18. A iniciativa visa à realização de campanha institucional e educativa para conscientizar todos os munícipes quanto à forma e aos horários em que se deve colocar o lixo para coleta diária.

Para Tribuna Livre é prevista a participação de Clélia Oliveira Santos, vice-presidente da Amadas (Associação de Pais e Mães de Autistas de Bragança Paulista), com o tema Semana Municipal da Conscientização do Autismo.

As sessões ordinárias acontecem no plenário da Câmara Municipal (Praça Hafiz Abi Chedid, 125 – Jardim América), podendo ser acompanhadas pela internet, no site www.camarabp.sp.gov.br, ou pela TV Alesp, da operadora NET.

PROGRAMA EM PAUTA- No Programa Em Pauta desta semana o entrevistado será o secretário municipal de Mobilidade Urbana, Manoel Botelho, para falar sobre as atividades da pasta, Plano de Mobilidade Urbana e as obras na Praça 9 de Julho.

A entrevista também ficará disponível no canal da TV Câmara no YouTube (www.youtube.com/CamaraBraganca) e no Facebook (www.facebook.com/camarabragancapaulista).