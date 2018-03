CONCIDADE encerra mandato e novos membros devem ser eleitos

Foi lançado na sexta-feira, 23, o edital de convocação para composição dos membros do Conselho Municipal da Cidade e de Política Urbana – CONCIDADE, considerando que o mandato dos atuais conselheiros vencerá dia 31 de março.

A descrição de segmentos da comunidade integrantes do CONCIDADE determinam a indicação de representante (s) como especifica e respectivo (s) suplente(s), perfazendo 27 titulares e 27 suplentes. Ao Executivo Municipal cabe a nomeação dos representantes indicados pela comunidade nos termos da lei.

Ficam convocadas as entidades da comunidade descritas no artigo 225 da Lei Complementar 534/2007, para indicarem o nome de representante (s) para compor o CONCIDADE, conforme segue: três representantes de livre indicação do Poder Executivo; três representantes da base territorial de sindicatos de Bragança; um membro ou representante de cada associação ou entidade, conforme segue: a) Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da Região Bragantina; b) associações das áreas de cultura e turismo; c) associações das áreas de meio ambiente ou de ecologia; d) associações das áreas de esportes; e) associações das áreas de aposentados; f) associações de representações de estudantes universitários; g) associação de contabilistas; h) Associação Paulista de Medicina – seção local; i) Associação Paulista de Odontologia – seção local; j) Ordem dos Advogados do Brasil – subseção local; k) Conselho Regional dos Corretores de Imóveis – seção local; l) Associação Comercial de Bragança Paulista; m) Centro das Indústrias do Estado de São Paulo – seção local; n) Sindicato Rural de Bragança; o) sindicato dos professores e empregados em estabelecimentos de ensino; p) entidades de assistência social; q) Universidade São Francisco (USF); e r) Fundação Municipal de Ensino Superior (Fesb); e três representantes de associações de moradores de bairro.

As entidades deverão indicar um titular e um suplente visando a ininterrupção das representações, quando ocorrer vacância.

Cada indicação deverá ser encaminhada à Secretaria Municipal de Planejamento.