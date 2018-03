Nomeada comissão para agilizar emissão de alvarás na cidade

A Prefeitura nomeou na semana passada, por meio da Portaria nº 8.014, a comissão para análise, avaliação e liberação de Pedidos de Alvarás, que seguem travados no Palácio Santo Agostinho.

Considerando a necessidade de agilização dos procedimentos internos de análise, avaliação e liberação dos pedidos, o prefeito Jesus Chedid determinou que os membros devem se reunir semanalmente para realizar estudos quanto a viabilidade de novas alternativas acerca do assunto, nos termos da legislação em vigor, devendo ainda produzir relatório semanal dos trabalhos realizados.

Os membros são: Presidente Tiago José Lopes, Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos e Membros: Antônio Paulo de Oliveira Armando, Secretário Municipal de Obras que analisará ações relacionadas à acessibilidade; Rodrigo Bueno, responsável pela Divisão de Vigilância Sanitária e pela análise de ações relacionadas às condições sanitárias e similares; Luciano Aparecido de Lima, Secretário de Finanças e responsável pela análise de ações relacionadas aos Tributos Municipais; Marcelo Alexandre Soares da Silva, Secretário de Planejamento e responsável pela análise de ações relacionadas as construções de casas e edifícios e ao impacto de vizinhança; Manoel Marcos Botelho, Secretário de Mobilidade Urbana e responsável pela análise de ações relacionadas aos impactos do sistema de mobilidade urbana; Alexandro de Souza Morais, Secretário do Meio Ambiente e que analisará as ações relacionadas a geração de ruídos e outras referentes ao Meio Ambiente.

ACESSIBILIDADE- No mês de novembro de 2017 a Câmara Municipal aprovou o Projeto de Lei Complementar 18/2017, de autoria do Executivo, sobre concessão de alvará de funcionamento e de certificado de inscrição municipal para estabelecimentos comerciais que promovam acessibilidade. Os prazos de adequação começaram a ser contados a partir de novembro e devem levar 12 meses ou mais conforme análise da dificuldade, tanto no imóvel quanto do tipo de comércio.

As alterações devem ser feitas devido a pressão do Ministério Público para o cumprimento da legislação deriva do Termo e Ajuste de Conduta (TAC), assinado pelo ex-prefeito João Afonso Sólis (Jango) em 2011, da Lei municipal 754/2013 e do decreto assinado pelo também ex-prefeito Fernão Dias que estabeleceu o dia 31 de dezembro de 2017 como prazo limite para o cumprimento da legislação.

Diversos estabelecimentos estão com alvarás provisórios. A Prefeitura explica que a validade desse alvará provisório será de até um ano, podendo este prazo ser prorrogado por novo período, a critério da Secretaria Municipal de Obras, com parecer devidamente fundamentado.