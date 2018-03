Para Terceira Idade: Inscrições para aulas de inglês e informática estão abertas

A Prefeitura está oferecendo aulas gratuitas de inglês básico e informática para a terceira idade, através do Polo de Apoio Presencial da Universidade Aberta do Brasil (UAB) de Bragança Paulista. O objetivo é disponibilizar capacitação, motivação e ampliação do convívio social dos idosos.

As aulas de inglês reúnem 30 alunos e acontecem às terças-feiras, das 14h às 15h30, com o professor Adauto Lima, que voluntariamente se dedica aos ensinamentos. Já as aulas de informática, acontecem às quartas-feiras, das 13h às 15h, com a professora Nicéia Torres e possui 20 alunos.

Os cursos têm duração de três meses. Os interessados em participar da próxima turma devem comparecer no Polo UAB, na Rua Alexandre Berbari, nº 101, Jardim São Lourenço, das 8h às 15h, munidos de um documento com foto para realizar a inscrição. Mais informações podem ser obtidas pelo número (11) 4035-1600.