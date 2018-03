Prefeitura e Sabesp alinham cronograma de serviços

A Administração Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Obras, promoveu uma reunião entre engenheiros da Divisão de Obras Públicas e a técnicos da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP, unidade de Bragança Paulista.

A reunião aconteceu terça-feira, 20, com o intuito de alinhar as obras de manutenção da empresa com as obras públicas de recapeamento e pavimentação asfáltica, de forma que os serviços de manutenção realizados pela companhia sejam executados antes das obras de recapeamento asfáltico.

A Secretaria Municipal de Obras se comprometeu com a Sabesp em manter atualizadas as informações sobre obras de pavimentação asfálticas ou programação de obras para evitar que as obras de manutenção da empresa sejam realizadas logo após às executadas pela Prefeitura, assim não comprometendo o serviço já realizado.