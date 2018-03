Prefeitura anuncia processo para contratação de professores

A Prefeitura da Estância de Bragança Paulista, por meio da Secretaria de Administração e Divisão de Recursos Humanos, anuncia que em breve lançará edital para processo seletivo que contratará professores. A medida é emergencial para atender a demanda da rede municipal de ensino com maior agilidade preservando a qualidade do serviço prestado.

Diante dos 53 pedidos de exoneração entre 2017 e 2018, das licenças maternidade ou INSS, além dos mais de 100 professores em processo de readaptação, a rede municipal ficou defasada de profissionais.

Segundo a prefeitura o edital deve disponibilizar inicialmente o preenchimento para 70 vagas, sendo: 30 para professor infantil; 25 para professor fundamental; 05 para professor de educação física; 05 para professor de artes; e 05 para professor de inglês. O processo seletivo será feito pelo IBAM – Instituto Brasileiro de Administração Municipal, que possui contrato com a Prefeitura.

Vale salientar que o processo seletivo é fundamentado em contrato de trabalho, realizado para atender demandas temporárias de recursos humanos, com a prerrogativa de excepcional interesse público. A seleção é feita em formato mais simples e ágil, pois visa preencher uma lacuna momentânea. Enquanto o concurso público, a estabilidade é adquirida após o estágio probatório, de até 36 meses. As vagas ofertadas via concurso são voltadas para preencher cargos efetivos que foram criados ou com o objetivo de substituir servidores que aposentaram, faleceram ou estão afastados de forma definitiva das atividades profissionais.