Marcelo Veiga diz que fica e crava acesso à série B

O técnico Marcelo Veiga garantiu que ficará no comando técnico do Bragantino pelo restante da temporada e que lutará pelo acesso à série B. Em entrevista à emissora 102,1 FM o treinador disse que se sente em casa e que o seu desejo é ficar no clube, conquistar o acesso e fazer um bom paulistão em 2019. “Tive três (propostas). Não saio. Tenho um planejamento aqui, estou muito contente. Voltei para casa. O planejamento é que a gente continue trabalhando para ter a possibilidade do acesso. Quero subir com o time do Bragantino da série C para a B” cravou.

Segundo Veiga o planejamento para o Brasileiro já está em andamento. Os atletas têm folga até quarta-feira, 28, quando a diretoria espera já ter definido quem fica para o Brasileiro. “Vamos conversar com todos, planejar o elenco para o campeonato Brasileiro e trazer nomes para a possível reposição” finalizou o treinador.

Alguns atletas também falaram sobre a permanência e deixaram claro que dependem de uma conversa com a diretoria para acertar se ficam para o Nacional. “Se não for sair para coisa melhor é ficar aqui ir para a série C e ajudar o Bragantino voltar para a série B” disse o atacante Léo Jaime, um dos destaques do Braga no Estadual.