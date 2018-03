Braga perde e é eliminado nas quartas de final

Depois da exibição de gala no jogo de ida das quartas de final do Paulistão, o Bragantino não repetiu a performance na partida de volta e acabou derrotado anteontem pelo Corinthians, por 2 x 0, e se classificou para as semifinais.

Mais determinado desde o início, o time de Fábio Carille se lançou ao ataque, fez marcação forte e criou várias chances de abrir o placar nos primeiros minutos. As arrancadas de Clayson levavam perigo e de tanto insistir chegou ao primeiro aos 30 minutos, em jogada do lateral Sidcley pela esquerda, que invadiu a área e chutou forte. O xerife do Braga, Guilherme Mattis, ainda tentou cortar, mas acabou empurrando a bola para o fundo das redes.

O Bragantino seguia apático, sem incomodar a defesa corintiana e nos minutos derradeiros do primeiro tempo chegou ao segundo gol, através de Maycon, em chute certeiro no ângulo, garantindo logo nos primeiros 45 minutos o placar que precisava para se classificar.

O segundo tempo não foi muito diferente. A pressão do Corinthians continuou e pelo menos três oportunidades para ampliar o marcador foram desperdiçadas, duas delas nas defesas do goleiro Alex Alves.

O alvinegro das Pedras só foi reagir aos 25 minutos, quando o zagueiro Lázaro cabeceou com perigo após a cobrança de uma falta pela esquerda, que acabou saindo pela esquerda da meta corintiana.

Já no desespero, nos minutos finais, o Braga foi todo para o ataque em busca de pelo menos um gol, o que levaria a decisão para os pênaltis, apostando em jogadas aéreas, que não surtiram efeito. No apito final do árbitro os mais de 33 mil corintianos presentes na Arena comemoraram a classificação.

Antes da partida, foi feito um minuto de silêncio em homenagem ao jornalista e chefe de redação da GB e GB Norte, Deusmar Fabiano Motta, que faleceu na sexta-feira, 16, vítima de infarto. A homenagem foi prestada a pedido do presidente do Bragantino Marco Chedid e do vice-presidente Luiz Arthur Chedid. “Temos que valorizar e prestar a homenagem a quem tanto fez pela imprensa bragantina” disse Luiz Arthur à GB.

Coletiva – Em entrevista ao final da partida, o técnico Marcelo Veiga se mostrou agradecido pelo trabalho dos jogadores e mesmo a eliminação não foi motivo para tirar o ânimo da equipe, que fez um excelente trabalho ao longo da competição e que agora volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro da Série C.

O Bragantino estreia no dia 14 de abril, sábado, em Ribeirão Preto, contra o Botafogo, às 19 horas.

Esse confronto acontece pela terceira vez consecutiva como jogo de abertura. Na Série C do ano passado o duelo foi no Nabi Abi Chedid, com um empate em 2 x 2. Pelo Paulistão deste ano, o Massa Bruta venceu o tricolor ribeirão-pretano por 2 x 0, também no estádio das Pedras.