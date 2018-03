Semana Santa tem intensa programação para os católicos

Amanhã começa a semana mais importante do ano para os católicos. A Semana Santa é celebrada com intensa programação nas igrejas católicas. A Semana Santa é uma tradição religiosa católica que celebra a Paixão, a Morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Ela se inicia no Domingo de Ramos, comemorado amanhã, que relembra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém e termina com a ressurreição de Jesus, que ocorre no domingo de Páscoa, que esse ano será no dia 1 de abril.

Feriado nacional, na sexta-feira santa é celebrada a Paixão de Cristo quando a igreja católica recorda a morte de Jesus. Em Bragança havia a encenação da Paixão de Cristo na zona norte, porém esse ano, o evento não ocorrerá.

Confira a Programação divulgada pela paróquia da Catedral: Amanhã (Domingo de Ramos) ocorre as 9h30 a Celebração de Ramos com início na Igreja do Rosário, com a bênção dos ramos e, em seguida, procissão. À chegada na Catedral, missa com a proclamação da Paixão segundo São Marcos; às 17h haverá missa na Igreja do Rosário e às 19h30 a missa será na Catedral. Nessa data também ocorre o encerramento da Campanha da Fraternidade. Na segunda-feira, 26, haverá missa ás 12h na Catedral e ás 19h30 Procissão do Encontro (não haverá missa); as mulheres sairão da Catedral com a imagem de Nossa Senhora das Dores e os homens sairão da capela da Santa Casa com a imagem do Senhor dos Passos. O encontro ocorre na Igreja do Rosário. Na terça-feira, 27, a Missa será na Igreja do Rosário às 7h e ás 19h30 haverá a Via-Sacra da fraternidade (Não haverá a missa das 19h30 na Catedral). Na quarta-feira, 28, às 20h ocorre a Missa do Crisma e a renovação das promessas e sacerdotais. Na quinta-feira, 29, ocorre às 20h Missa da instituição da Eucaristia do novo sacerdócio como serviço e rito do Lava-pés. Após a missa, trasladação do Santíssimo Sacramento para a Igreja do Rosário e início da Vigília Eucarística que se estenderá até as 24 horas.com coordenação da Ordem Terceira do Carmo.

Na sexta-feira (Santa), 30, a programação na Catedral começa às 6h com o Movimento da Mãe Rainha, Apostolado da Oração, Abelhinhas e Pastoral Vocacional; às 7h Legião de Maria, Pastoral da Saúde, Marianos e Pastoral da Pessoa Idosa; às 8h Movimento do Cursilho de Cristandade, Mesc, Caep e Equipe de Retiro; às 9h Renovação Carismática Católica , Pastoral do Dízimo, grupos de música e Serviço de Escuta; às 10h Pastoral Familiar, Equipes de Nossa Senhora e Movimento Serra; às 11h Batismo, Catequese, Primeira Eucaristia, Crisma e Grupo de Jovens. Às 15h haverá a Solene ação litúrgica na memória da paixão e morte de Jesus. Às 20h procissão com a imagem do Senhor morto com saída da Catedral percorrendo ruas do centro da cidade.

No sábado, 31, acontece às 8h Legião de Maria e Ordem Terceira do Carmo; às 9h Movimento da Mãe Rainha e Equipes de Nossa Senhora; 10h Marianos, Pastoral da Pessoa Idosa e Serviço de Escuta Segundo a tradição, neste dia a Igreja não celebra os Sacramentos, portanto não haverá confissão. Às 20h ocorre na Catedral a solene celebração da Vigília Pascal.

No domingo de Pascoa, 1 de abril, a partir das 5h30 com a Procissão da Ressurreição – com missa à chegada; às 10h missa na Catedral; 11H30: Missa na Igreja do Rosário; 17h Missa na Igreja do Rosário; e às 19h30 Missa na Catedral, encerrando as celebrações.