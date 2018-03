Mais de R$ 4 milhões serão investidos em infraestrutura da cidade

Na manhã de ontem o Prefeito Jesus Chedid assinou mais dois contratos e emitiu as ordens de serviço para recapeamento e pavimentação asfáltica em diversas vias do município. O primeiro contrato contemplará nove vias, correspondendo a 12 quilômetros de recapeamento asfáltico; o segundo, contempla a realização da terceira fase de pavimentação asfáltica de vias do Jardim Lago do Moinho.

O trabalho de infraestrutura e melhorias das vias na cidade vem sendo desenvolvido desde o início da gestão como uma das prioridades da Administração, visando manter as condições de tráfego com mais segurança. “Não é possível reconstruir a cidade em 15 meses, mas estamos fazendo o trabalho com muito esforço e ainda há muito por vir”, ressaltou o Prefeito Jesus Chedid.

Na solenidade, estavam presentes o Prefeito Jesus Chedid, Vice Amauri Sodré, o Deputado Estadual Edmir Chedid, secretários municipais, vereadores, representantes das empresas contratadas – José Edson Seste e Osvaldo Rela Jr da Empresa Jofege; Luciana Marino e Francesco Marino da Empresa Rocca Construções, além da imprensa local e demais convidados.

Recapeamento asfáltico – Por meio de recursos do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos – DADETUR 2017, a Prefeitura pode contar com R$ 4,3 milhões para recapeamento asfáltico e recuperação de diversas vias do município. O Convênio, foi assinado em solenidade no Palácio dos Bandeirantes no dia em dezembro do ano passado, e em seguida a Administração abriu licitação para contratação de empresa especializada para execução das obras.

O processo licitatório foi feito por meio de concorrência pública e a contratada é a Empresa Jofege Pavimentação e Construção Ltda. O serviço será executado no valor de R$ 3.314.661,97, gerando uma economia de quase um milhão de reais.

As obras corresponderão ao recapeamento em trechos das seguintes vias: as avenidas José Gomes da Rocha Leal, Eusébio Savaio, Europa, Das Nações, Nossa Senhora da Penha, 8 de Maio, Mauro de Próspero, Ernesto Vaz de Lima, e a Rua Alziro de Oliveira, totalizando 12 quilômetros. O contrato prevê o prazo de dez meses para execução do serviço.

Pavimentação Asfáltica – Jardim Lago do Moinho – As obras de guias, sarjetas, galeria de águas pluviais, pavimentação asfáltica e demais serviços no Jardim Lago do Moinho chega na terceira e última fase. Além de retomar as obras anteriores, a Administração avança nos serviços de infraestrutura do bairro com a terceira fase do asfaltamento.

Mais de R$ 2 milhões já foram investidos na primeira e segunda fase das obras,

A terceira e última fase conta com valores provenientes de emendas parlamentares do Dep. Paulo Pereira (Paulinho da Força) – R$ 541.005,18 e do Dep. Arnaldo Faria de Sá – R$ 245.850,00 e vai contemplar a Rua das Cerejeiras (parcial), Rua dos Ipês, Rua das Magnólias (parcial) e Rua das Gardênias. A Empresa responsável pelas obras que ofereceu menor preço global em licitação foi a Rocca Construções e Empreendimentos Ltda. O valor da obra é de R$ 685.409,94 e o contrato prevê o prazo de quatro meses para execução.