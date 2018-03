Sucateamento da frota: MP arquiva inquérito e prefeitura diz que vai recorrer

O Ministério Público promoveu arquivamento, no dia 28 de fevereiro, do inquérito civil instaurado para apurar o abandono da frota de veículos da Prefeitura e eventual omissão dos responsáveis pela sua conservação, durante a gestão do ex-prefeito Fernão Dias (PT).

O inquérito teve origem em sindicância instaurada pela Prefeitura no início de 2017, que apurou o sucateamento de 113 veículos da frota municipal no período de 2013 e 2016.

O relatório da sindicância administrativa que conclui o processo 07.132/2017, aponta ainda que “o sucateamento da frota teria causado sérios prejuízos ao erário, com indícios de enriquecimento ilícito de terceiros e com graves danos a população que ficou privada de recebimento de serviços através do uso de ambulâncias, viaturas, caminhões, ônibus, máquinas e outros veículos de propriedade do município, que por negligência e falta de zelo com a coisa pública, foram transformados em sucata, inclusive alguns evidenciando atos de improbidade administrativa cometidos por pessoas que não mais integram a administração pública (…)”. O processo da sindicância e sua conclusão foram enviados ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas do Estado para conhecer e adotar as providências cabíveis.

O despacho do chefe de gabinete do Prefeito, acentua que a sindicância constatou também a ocorrência de veículos sem motores (e sem paradeiro) e motocicletas apenas com chassi, e encaminhou cópia para a Delegacia Seccional de Polícia para abertura de Inquérito visando apurar o cometimento, em tese, de crime de furto ou roubo e ou peculato, caso apure a participação de agentes públicos nos fatos.

ARQUIVO: O promotor de Justiça Dib Jorge Neto, promoveu o arquivamento do processo. Em seu relatório ele declara que “O suposto abandono da frota, para a configuração de improbidade administrativa, exige o elemento subjetivo, que não se mostra presente. É sabida a situação financeira difícil pela qual passam as administrações públicas e neste município não é diferente. Desta feita, para configuração do abandono e da ilegalidade, dever-se-ia proceder com evidente negligência”. Em seu parecer ele também cita que um dos funcionários ouvidos declarou que a quantidade de veículos parados esperando por manutenção hoje, é o mesmo do que efetuado na administração anterior, e que se “houvesse ato de improbidade todos os gestores seriam responsáveis.” Sobre o “sumiço” de peças o promotor diz que já há inquérito policial para a investigação dos fatos “não justificando a manutenção desta investigação sob esse viés.” Dib ainda ressaltou a que a atual administração é contrária a anterior, “pela qual força convir que, encontrando indícios, estes serão encaminhados ao Ministério Público, como cotidianamente tem feito no primeiro ano de mandato (2017)”.

O departamento jurídico da Prefeitura não concordando com a decisão do Promotor, disse que vai recorrer ao Conselho Superior do Ministério Público.