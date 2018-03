Definidas finalistas para corte da 53º Expoagro

Foi realizado na última sexta-feira (16/03), na casa noturna Porks, em Bragança Paulista, a fase eliminatória para a escolha das finalistas à corte da 53ª Expoagro e 26º Festa do Peão de Bragança Paulista. O evento foi realizado pela empresa Viva Mais Entretenimento, com coordenação geral Secretaria de Cultura e Turismo.

Foram 85 candidatas julgadas pelos quesitos comunicação, beleza, simpatia e postura. A comissão julgadora foi composta pela colunista de moda e beleza dos jornais Gazeta Bragantina e Bragança Jornal Diário, Edimara Regina, pelo empresário Silney de Souza, pela cabeleireira e maquiadora, ex-Miss Bragança e Rainha da Festa do Peão, Rannielly Santana Siqueira, pelo Secretário da Cultura e Eventos de Atibaia, Rui Thiago, e pelo fotógrafo profissional, Rubens Scheid.

Para a etapa final foram 21 classificadas. As selecionadas disputarão os títulos de Rainha, com premiação no valor de 2.300,00 reais, 1ª Princesa, prêmio no valor de 1.000,00 reais; 2ª Princesa, prêmio no valor de 1.000,00 reais; Madrinha, prêmio no valor de 1.700,00 reais e Garota Expoagro, prêmio no valor de 1.000,00 reais. A escolha será realizada no dia 29, a partir das 21h, no Bragança Garden Shopping.