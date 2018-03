Definido presidente e relator da CEI da Saúde

Aconteceu na tarde de ontem no Auditório Vereador José Nantala Bádue, na Câmara Municipal, a primeira reunião da Comissão Especial de Investigação (CEI) compostas pelos vereadores Claudio Moreno e Rita Leme (DEM), Antônio de Mattos (PSD), João Carlos Carvalho (PSDB) e Sidney Guedes (PMN). A reunião definiu como presidente o vereador Claudio Moreno e o relator Sidney Guedes.

A Comissão investiga os contratos da Associação Brasileira de Beneficência Comunitária (ABBC) com a administração Fernão Dias (2013/2016), quando foram consumidos R$ 126,7 milhões dos cofres públicos sem que o objetivo de sanear os problemas da Saúde Pública de Bragança Paulista fosse atingido.

Na primeira reunião da CEI, os vereadores tiraram dúvidas com o presidente da CEI e o responsável pelo Departamento Jurídico, Romeu Pinori Taffuri Júnior. Os vereadores relembraram que já houve uma tentativa de instauração de uma CEI, mas esta não obteve assinaturas suficientes para ser aberta.

A Comissão tem como subsídio o Processo Administrativo de 2017, aberto pela Prefeitura, para apurar irregularidades na gestão de fiscalização dos Contratos nº243 e 244/2013, da Atenção Básica, UPA e SAMU. O relatório final concluiu que “a ABBC executou os Contratos até 2016, sem a efetiva gestão e fiscalização na execução dos mesmos por parte da Secretaria de Saúde e que praticamente o Município entregou a Saúde para o Terceiro Setor e não cumpriu com seu dever de fiscalizar o maior Contrato celebrado pela municipalidade”.

A sindicância também sugere ao Executivo que seja feita auditoria externa para a prestações de conta dos Contratos, a documentação já estaria em mãos do Ministério Público. O presidente da CEI disse ainda que esta auditoria deverá nortear os trabalhos da Comissão.

Dentre os principais motivos dados pela comissão, estão que a Câmara não procedeu um trabalho mais aprofundado sobre a participação da ABBC na execução dos trabalhos; o município foi obrigado a pagar o salário dos servidores em 2017 e ter se responsabilizado solidariamente pela Justiça do trabalho em razão da falta de cumprimento das obrigações trabalhistas com os servidores, além da falta de fiscalização e gestão adequada dos contratos, no período de fevereiro de 2013 a dezembro de 2016, no qual passaram pela gestão da pasta Estela Márcia Flores Gianesella, Eurico Aguiar Silva e Grazielle Cristina dos Santos Bertolini.

Na próxima segunda-feira, 26, a comissão ouvirá o vereador Tião do Fórum, a reunião começa às 14h.