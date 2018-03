Município terá investimentos em saúde e infraestrutura

Na manhã da última sexta-feira, 16, o prefeito Jesus Chedid assinou contratos e ordens de serviço para obras em equipamentos de saúde, autorizou licitação para compra de ambulâncias e equipamentos para o Centro de Reabilitação, além de recapeamento asfáltico de diversas ruas. A verba para os investimentos vem de emendas parlamentares do deputado federal Herculano Passos.

Com a assinatura de contratos e ordens de serviço, serão realizadas obras que estavam paradas, no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS-II) e da Unidade Básica de Saúde do Parque dos Estados.

O Centro de Atenção Psicossocial (CAPS-II) funcionará na Rua Santi Joanni Baptista, esquina com a Rua Carlos Palazzi, na Hípica Jaguari, próximo ao Complexo Bom Jesus. Como o local foi abandonado por gestões anteriores, a empresa contratada, Hebrom Distribuidora e Confecções Ltda-ME, irá fazer serviços de acabamento do prédio, revestimento, pisos, pintura, rede elétrica etc. A obra será executada por R$ 111.850,10, recursos oriundos do Governo Federal, Ministério da Saúde.

O CAPS II será destinado a acolher pacientes com transtornos mentais graves, estimulando integração social e familiar.

A Unidade Básica de Saúde do Parque dos Estados II, localizada na rua Eriberto Cursi, será retomada pela empresa Izilda Fonseca da Silva Construções EPP, vencedora da licitação no valor de R$75.231,34. O serviços envolvem cobertura/telhado do prédio, vidros, pisos, acabamentos, pintura, cercamento, portão, portas, batentes, instalações hidráulicas, revestimento etc.

PROCESSOS LICITATÓRIOS – Serão R$ 1,5 milhões para o recapeamento asfáltico de vias da zona norte, como: no Jardim Vila Esperança, as Ruas Carlos Chagas e Alypio Leme; no Jardim Morumbi, a Rua Alziro de Oliveira; o Jardim Águas Claras, a Rua Ezeo Dinamo Rossi; no Jardim São Miguel, as Ruas Estevam José do Carmo e Francisco dos Santos Rios; e no Jardim São Cristovão, as Ruas Maria Eugênia Franco, Ezequias Augusto Leme, Açucenas e Hortências.

Ambulâncias – Serão compradas 8 ambulâncias do Tipo A (brancas), para transporte de pacientes entre municípios e de serviços de referência em outras cidades. A aquisição será o investimento de R$1.360.000,00.

Outro local contemplado com a aquisição de móveis e equipamentos será o Centro Municipal de Reabilitação, que receberá banho de parafina, divã, ar condicionado, prono-supinador, turbilhão, aparelho de luz infravermelho, rampas para alongamento, ventiladores de teto, simetrógrafo, cadeira para massagem, CPAP (sigla em inglês para Pressão Positiva Contínua nas Vias Aéreas), aparelho de corrente interferencial, elevadores para transposição de leito, otoscópio, bera sistema de potencial evocado (os Potenciais Evocados Auditivos avaliam a integridade do sistema auditivo através do uso de eletrodos para mensurar as respostas do nervo auditivo), cadeiras, computadores e mesas. Um investimento no valor de R$ 139.890,00.

Na solenidade, estavam presentes o Prefeito Jesus Chedid, Vice Amauri Sodré, o Deputado Estadual Edmir Chedid, o Deputado Federal Herculano Passos, secretários municipais, vereadores, representantes das empresas contratadas e da Diretoria da Santa Casa de Bragança Paulista, além da imprensa local e demais convidados.

Santa Casa aumenta oferta de cirurgias – A Secretaria Municipal de Saúde conseguiu aumentar a oferta de cirurgias e exames laboratoriais à população. O prefeito Jesus também assinou o novo Plano Operativo Anual entre a Prefeitura e Santa Casa de Misericórdia, viabilizando o aumento de 14 para 50 cirurgias ao mês, de 40.325 para 49.351 exames laboratoriais ao ano. O aumento na oferta representará acréscimo de R$ 900 mil ao ano, no valor do convênio.

O deputado federal Herculano Passos disse que “Conquistar emendas para os municípios é importante, mas além do esforço federal, é necessário que a Administração Pública faça um bom trabalho e destine da melhor forma as emendas. Bragança Paulista tem feito isso”. Ele também apontou que a saúde é uma prioridade e anunciou mais R$ 1 milhão para a Saúde de Bragança Paulista no orçamento de 2018.