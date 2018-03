Agro indústria de pequeno porte recebe incentivo da Prefeitura e do Estado

A Administração Municipal esteve segunda-feira, 19, no Palácio dos Bandeirantes, no “Ato pela Agricultura: Alimento, Renda e Futuro” quando foram apresentados dados do levantamento censitário na agropecuária paulista, lançado o sistema online para acompanhar comercialização de agroquímicos e assinado o decreto que autoriza o aumento no teto do Programa Paulista da Agricultura de Interesse Social (PPAIS) e do subprograma PPAIS Leite. Do Executivo, estiveram presentes o Prefeito Jesus Chedid, acompanhado do Vice-prefeito Amauri Sodré, da Secretária de Desenvolvimento dos Agronegócios, Gislene Bueno, e do Secretário de Segurança e Defesa Civil, Dorival Bertin.

O Governo anunciou a nova legislação que simplifica o controle e a fiscalização da agroindústria de pequeno porte paulista. Na ocasião, a Prefeitura assinou convênio com o Governo do Estado de Sistema Estadual Integrado de Agricultura e Abastecimento (SEIAA). Serão disponibilizados recursos no valor de R$ 20 mil do SEIAA, que poderão ser utilizados na adequação de estradas rurais, reformas de Casa da Agricultura, construção e ampliação de galpões e manutenção de infraestrutura de apoio à agropecuária e abastecimento. E o Secretário de Agricultura e Abastecimento a Arnaldo Jardim anunciou o kit patrulha agrícola que busca melhorar os recursos para atender o agricultor familiar bragantino.

“É uma grande notícia para os agricultores de Bragança Paulista, é um grande reforço para a Patrulha Agrícola. Com o trator agrícola e os implementos conquistados, o agricultor rural terá mais ferramentas à disposição. Agradeço ao Governo do Estado e ao empenho do deputado Edmir Chedid”, afirmou o prefeito Jesus Chedid.

Kit e programa Patrulha Agrícola – O kit patrulha agrícola fornecido será composto por um trator agrícola e implementos agrícolas como distribuidor de calcário adubo, uma semeadora e plantadora e uma pulverizadora de 500 litros.

A Secretaria de Desenvolvimento dos Agronegócios, tem intensificado o programa “Patrulha Agrícola” e o atendimento ao pequeno e médio produtor da zona rural, oferecendo orientações e assistência técnica no setor agrícola.

Através da Patrulha, são disponibilizados para locação maquinários especializados como tratores, retroescavadeiras, bem como serviços voltados ao plantio, como reforma de pastos, semeadura de grãos e hortaliças, dentre outros. Tudo é feito a um custo inferior ao mercado, correspondente ao deslocamento dos equipamentos e do combustível, gerando uma economia de até 60% aos produtores.

Para a contratação desse tipo de serviço é realizado um contrato com o produtor, a equipe da Secretaria realiza a vistoria do local e o trabalho que deverá ser realizado. Os interessados devem se dirigir até a Secretaria Municipal de Desenvolvimento dos Agronegócios no Posto de Monta e informar o trabalho a ser executado. Os preços dos serviços prestados pela Patrulha Agrícola variam de R$ 61,60 a R$ 102,86.