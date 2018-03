Em clima de mistério, Bragantino volta a campo contra o Corinthians

Concentração! Essa é a palavra de ordem nos corredores do estádio Nabi Abi Chedid, onde a equipe do Bragantino se prepara para o segundo confronto com o Corinthians, pelas quartas de final do Paulistão. A partida acontece hoje, às 20h, na Arena Corinthians. O Massa Bruta joga por apenas um empate para avançar às semifinais.

O treinador Marcelo Veiga mandou fechar as portas e cancelou as entrevistas pré-jogo. Através da assessoria do clube, os órgãos de imprensa receberam a informação que elas estavam proibidas: “ATENÇÃO SRS. JORNALISTAS. A coletiva de hoje está CANCELADA. Também será proibida qualquer entrevista ou imagem dos jogadores, treinos, etc. Decisão valerá até o jogo decisivo de quinta-feira. Agradecemos a compreensão de todos. ”

Porém, um dia depois, Veiga esteve no programa Donos da Bola, da Bandeirantes, e também concedeu uma entrevista à rádio 102,1FM, porém sem detalhar o trabalho que vem sendo feito.

O treinador espera manter a postura que o time teve na primeira partida, pois em sua concepção os detalhes pode, definir a partida. “A gente não pode se omitir. Oportunidades vão aparecer. Acho que o Corinthians não vai mudar da água para o vinho. Eles devem manter a postura, mas podem ser mais agressivos. Eles jogaram praticamente em casa, estavam no Pacaembu. Se tivermos a mesma postura, temos grande possibilidade de dificultar. É isso que temos que ter em mente. Concentração vai fazer a diferença”, afirmou o treinador.

Veiga admite que a qualidade da equipe da capital é grande, mas acredita que a entrega do time será o diferencial. “O Bragantino também tem qualidade. Se tiver entrega, suportar a pressão no começo do jogo as chances de conquistar um bom resultado são grandes. Vão existir contra-ataques, faltas… temos que estar atentos aos detalhes”, completou.

Para o treinador, a possibilidade de eliminar o atual campeão brasileiro e paulista e jogar em Itaquera, com o estádio lotado, não deixa de ser um incentivo para os atletas do Braga.

“Não existe motivação melhor do que jogar com 35 mil, 40 mil pessoas. É o atual campeão brasileiro e paulista. Podemos tirar um time favorito ao título. Não existe motivação melhor. Todo mundo procura um momento como esse. Quando começou o Paulista, muitos disseram, até em tom de chacota, quando falei que iríamos brigar para estar entre os dois. Sempre falei isso. Conseguimos com trabalho e dedicação. Tivemos tropeços durante o campeonato, mas conseguimos. Hoje, podemos eliminar o campeão brasileiro e atual paulista dentro do local de trabalho deles. Essa é a motivação”, finalizou.

Para tentar manter a vantagem, Veiga não deve modificar muito a equipe e deve escalar o time com Alex Alves, Diego Macedo, Lázaro, Guilherme Mattis e Fabiano; Adenílson, Willian Schuster e Danilo Bueno; Vitinho (Gerley) Léo Jaime (Ítalo) e Matheus Peixoto.