Buraco atrapalha trânsito na Rua Teixeira

Um buraco gigantesco localizado no cruzamento da rua Teixeira com a rua Fidélis Cipriani, no Taboão, causou transtornos aos motoristas durante esta semana, principalmente na tarde de terça-feira, 20, quando forte chuva caiu na cidade, obrigando moradores a desviarem e sufocar o trânsito. A rua é bastante movimentada devido ao fluxo de carros do HUSF e USF e pequenos comércios.

Segundo o Secretário Municipal de Serviços, Aniz Adib Júnior, o buraco foi aberto para verificar problemas na rede de água fluvial. Assim que constatado que o serviço era de encargo da Sabesp, a Secretaria logo notificou a concessionária.

A Sabesp informou a GB que houve rompimento da rede coletora de esgoto, ocasionando o solapamento do asfalto. Os reparos na tubulação começaram ontem na parte da manhã, a reportagem contatou que equipe no local estava desligando o abastecimento de água para realizar os reparos. A empresa também informou que o reparo será finalizado até amanhã, com a finalização da reposição do pavimento.