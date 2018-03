“Detecta” poderá ser implantado em Bragança

O Prefeito Jesus Chedid reuniu-se com o Secretário Estadual de Segurança Pública de São Paulo, na segunda-feira, 19, para reivindicar melhorias ao governo do Estado para o policiamento na cidade. O encontro, intermediado pelo Deputado Estadual Edmir Chedid, contou com a presença do vice-prefeito Amauri Sodré, do Secretário Municipal de Segurança e Defesa Civil, Dorival Bertin, e vereadores.

Falta de equipamentos, viaturas e armamentos para atender a cidade, e o volta do serviço do 190 para Bragança Paulista, cujo atendimento é realizado em Campinas e não está sendo efetivo à população, foram os assuntos discutidos. Em relação a esta demanda, o Secretário Mágino Alves Barbosa Filho, disse que contatará a Polícia Militar solicitando prioridade para o atendimento na região, se comprometendo a analisar cada apontamento.

Barbosa Filho, colocou à disposição do policiamento de Bragança Paulista o serviço Detecta, que é um sistema inteligente de monitoramento criminal. Segundo o secretario, além do monitoramento das câmeras, o Detecta reúne o maior banco de dados de informações policiais da América Latina. Estão integrados ao sistema os bancos de dados das polícias civil e militar, do Registro Digital de Ocorrências (RDO), Instituto de Identificação (IIRGD), Sistema Operacional da Polícia Militar (SIOPM-190), Sistema de Fotos Criminais (Fotocrim), além de dados de veículos e de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do Detran. Os dados reúnem informações e fotos de criminosos procurados, cadastro de pessoas desaparecidas, dados sobre a situação de veículos, se estão com os documentos em ordem, se foram furtados, roubados ou clonados. Para a instalação do serviço na cidade a Prefeitura deverá solicitar o serviço através de ofício à Secretaria de Estado. Declarou ainda que estudará a possibilidade de pleitear um caminhão pipa ou auto bomba junto ao Corpo de Bombeiros para que fique à disposição da Prefeitura de Bragança, para atender demandas da Coordenadoria da Defesa Civil e como auxílio no combate ao fogo em matas.

“Quero agradecer ao deputado Edmir Chedid que agendou essa importante reunião com o secretário Mágino Alves. Fomos muito bem atendidos e pudemos debater as necessidades da cidade, para que possamos melhorar ainda mais a segurança do nosso município. Já tivemos um retorno importante, que será a instalação do Detecta, ele auxiliará muito as autoridades policias nos trabalhos de combate à criminalidade. As demais reivindicações serão analisadas e teremos, brevemente, um retorno”, disse o prefeito Jesus Chedid.

O Secretário Mágino Alves, falou sobre a importância da atitude da administração municipal em procurar o estado para tentar resolver as demandas do município. “É uma honra receber aqui no gabinete o prefeito Jesus Chedid, o vice Amauri, o deputado Edmir Chedid e vereadores, tratamos de vários temas para melhorias no município. Vamos analisar e fazer o possível para atender esses pleitos e que, em breve, tenhamos o DETECTA à serviço da cidade, o que ajudará as autoridades da Polícia Civil, Militar e Guarda Civil Municipal a combater com muito mais eficiência a criminalidade. É louvável a posição da administração Municipal em procurar a Secretaria de Segurança Pública para discutirmos e dividirmos a responsabilidade nesse tema tão importante”, declarou.