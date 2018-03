Administração analisa solicitação de reajuste da passagem de ônibus

A empresa Nossa Senhora de Fátima Auto Ônibus, concessionária prestadora dos serviços de transporte público coletivo no município, oficiou a Prefeitura de Bragança Paulista solicitando o reajuste da tarifa do serviço.

A empresa trabalha com os valores apresentados na planilha paramétrica de formação de preços baseadas nas diretrizes do Grupo Executivo de Integração da Política de Transportes – GEIPOT, e chega a uma tarifa de R$4,8417.

O processo com a solicitação foi encaminhado para a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana para análise técnica de acordo com as planilhas de trabalho, serviços oferecidos e índices de reajustes.

Existem cinco categorias que utilizam o sistema de transporte público, aqueles que compram os vales transportes, os usuários que pagam em dinheiro, usuários do bilhete eletrônico, estudantes e aqueles que têm direito à gratuidade. A Administração avalia/considera a aplicação do reajuste para determinadas categorias.

O pedido será avaliado considerando todo o histórico com a empresa e as variáveis envolvidas e, em breve, a Administração Municipal deverá responder à empresa Nossa Senhora de Fátima Auto Ônibus.

Vale salientar que o Prefeito Jesus Chedid congelou a tarifa do transporte coletivo logo no início da gestão, em 9 de janeiro de 2017, considerando as condições da frota e da prestação do serviço.

Após continuas fiscalizações e revisão no contrato e serviços executados, foi realizada a renovação de mais de 50% da frota. Em julho de 2017, foram 12 ônibus ano/modelo 2012 e, em dezembro, mais 30 veículos seminovos, sendo 16 carros ano 2015 e seis deles modelos 2016, e 14 carros ano/modelo 2014. Hoje a frota de veículos que atuam na cidade é composta por 89 carros, sendo 9 ônibus de reserva e 80 da linha operacional.