Impecável, Braga é superior e vence Corinthians por 3×2

Jogando de forma coesa e quase sem erros, o Bragantino ignorou polêmica criada pela mudança de mando de campo e atropelou o Corinthians no Pacaembu pelo placar de 3 x 2. A partida aconteceu na ensolarada tarde de domingo, 18, e teve a presença de pouco mais de 15 mil torcedores. Os gols foram marcados por Matheus Peixoto, Vitinho e Ítalo para o Braga e Balbuena e Pedrinho descontaram para o Corinthians.

Agora o Braga precisa de apenas um empate para avançar às semifinais. O jogo de volta acontece quinta-feira na Arena Itaquera.

Durante todo os 90 minutos o Braga foi contundente e desde o início colocou pressão. Com menos de um minuto Léo Jaime deu o primeiro chute ao gol. O Corinthians, por sua vez, buscou espaços no forte sistema defensivo implantado por Marcelo Veiga e foi chegando com Emerson Sheik, Maycon e Rodriguinho, mas sempre parando na marcação, nas boas defesas de Alex Alves e colocou uma bola contra o travessão.

O Braga abusava de jogadas pelas laterais e por diversas vezes obrigou o goleiro Cássio a realizar boas defesas. Em uma delas, Danilo Bueno cruzou pela esquerda e Matheus Peixoto finalizou. O goleiro Cássio, no susto, espalmou para fora. Aos 48 minutos a recompensa veio. Escanteio para o Braga. Danilo Bueno deixou para Vitinho cruzar, Lázaro testou para o meio da área e Matheus Peixoto, sozinho dentro da pequena área, mandou para o fundo das redes. O lance gerou reclamações de parte do time corintiano, mas Clayson estava em cima da linha de fundo dando condições para o atacante do Massa Bruta.

Segundo tempo – Na etapa final o Braga voltou com a mesma postura, porém perdeu um de seus homens de velocidade. Logo nos primeiros minutos Léo Jaime sentiu e precisou ser substituído. Em seu lugar entrou Ítalo. Mesmo com a mudança o time não mudou em nada a postura e seguiu no ataque, mantendo a defesa organizada. Na primeira descida, Danilo Bueno lançou Diego Macedo, que cruzou para Matheus Peixoto. O zagueiro Balbuena se antecipou e mandou a bola para escanteio. Diego Macedo e Guilherme Mattis também obrigaram Cássio a trabalhar. O lateral bateu cruzado e, mais uma vez no susto, o arqueiro corintiano salvou. Já o zagueiro meteu uma bomba do meio da rua. A bola foi rasteira e Cássio espalmou para fora.

Em desvantagem, o Corinthians tentava criar contra-ataques rápidos, mas não conseguia furar a forte marcação imposta pelo Bragantino. Aos 20 minutos, após cobrança de escanteio, Balbuena subiu e marcou o gol para o time da capital. O gol foi irregular, pois Romero impediu o goleiro Alex Alves de sair na bola, antes da cabeçada de Balbuena. O árbitro Leandro Bizzio Marinho e o bandeira ficaram na dúvida, mas acabaram confirmando o gol corintiano, mesmo em lance faltoso.

O gol não intimidou o Braga que seguiu agressivo. Aos 24 minutos, Ítalo fez uma bela jogada pela esquerda e parou no zagueiro Mantuan. Na sequência o Massa Bruta recuperou a bola e Ítalo, novamente em velocidade pela esquerda, driblou dois zagueiros corintianos e bateu forte, Cássio espalmou para o meio da área e Vitinho mandou para o fundo das redes.

Sem reação corintiana, o Braga seguiu pressionando e chegou ao terceiro gol aos 30 minutos da segunda etapa. Diego Macedo desceu em velocidade pela lateral direita e sofreu falta de Romero. Danilo Bueno cobrou, Willian Schuster cabeceou em cima de Cássio, que mais uma vez no susto, espalmou. Ítalo, bem posicionado, pegou o rebote e encheu o pé para cravar o terceiro gol do Massa Bruta.

Nesse momento a invasão caipira tomou conta do Pacaembu e o único grito que se podia ouvir era de “Olê, Lêo, Bragan… tino!”, calando os torcedores do time da capital.

Na partida, o Bragantino seguiu bem postado e as alterações de Marcelo Veiga diminuíram um pouco o ritmo ofensivo. Sem outra alternativa, o Corinthians partiu para o tudo ou nada e deu uma pressão nos minutos finais até achar um gol aos 42 minutos, com um belo chute de Pedrinho. O time da capital ainda teve mais uma oportunidade, mas parou em uma bela defesa de Alex Alves. O apito final decretou a vitória do Braga e calou alguns ‘jornalistas’ da grande imprensa, que disseminaram que a partida estava vendida.

Agora o Braga retorna aos treinamentos para o jogo de volta que acontece na quinta-feira, às 19h30, na Arena Itaquera.