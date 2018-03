Semana de Conscientização sobre o Combate ao Bullying ganha força no município

A Prefeitura está realizando atividades de conscientização alusivas ao Dia Nacional de Combate ao Bullying e à Violência na Escola, comemorado dia 7 de abril. O objetivo é oferecer subsídios através de palestras, peças teatrais lúdicas, encontros e debates sobre a temática aos profissionais de educação e alunos da rede municipal de ensino para a conscientização sobre o tema.

No dia 22 de março, quinta-feira, haverá formação para trabalho da temática do Bullyng para Diretores, Vice-diretores, Supervisores e Coordenadores, no Polo de Apoio Presencial da Universidade Aberta do Brasil (UAB), das 8h às 12h.

No dia 5 de abril, quinta-feira, acontecerá uma palestra aberta a todos os funcionários da Secretaria de Educação, com o objetivo de sensibilizar o olhar para o outro. A programação será: Abertura com intervenção teatral sobre o bullying, palestra Foco Jurídico e Comportamental e Roda de Conversa.

Bullying é um termo da língua inglesa, vem de bully = “valentão”, sua prática tem como objetivo intimidar, agredir e menosprezar outra pessoa através de atitudes intencionais e repetitivas por uma ou mais pessoas, sem motivação evidente, por meio de práticas agressivas, sejam verbais ou físicas.

As atividades de conscientização sobre o combate ao bullyng foram intensificadas em Bragança Paulista após a promulgação da Lei nº 4573/2017, que instituiu a Semana Municipal de Conscientização sobre o Combate ao Bullying.