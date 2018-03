Campanha alerta sobre a importância da preservação da Mata Atlântica

A Fundação SOS Mata Atlântica lançou na semana passada, uma releitura do clássico infantil Os Três Porquinhos. A Gazeta Bragantina, cedeu espaço para a campanha para ajudar na conscientização da população sobre a importância do tema. Produzida em parceria com a agência DPZ&T, a nova campanha mostra uma continuação para a história, relacionando-a diretamente com a importância da restauração da floresta. A campanha será veiculada na TV, em mídia exterior nas cidades de São Paulo, Salvador, Rio de Janeiro, Fortaleza, nos cinemas, jornais, rádios, portais, em redes como Facebook e YouTube, além dos canais institucionais da ONG. “Nossa versão começa depois que a história original acaba! Sentindo-se seguros pelos muros de tijolos, os animais destroem a floresta para construir mais casas, empresas e indústrias. O que eles não esperavam era que a mata fosse fazer tanta falta…”, diz Marcia Hirota, diretora executiva da Fundação SOS Mata Atlântica. O vídeo, que pode ser acessado pelo, link https://www.sosma.org.br/106967/os-3-porquinhos-e-mata-atlantica/ , feito em animação pela Vetor Zero, é narrado pelos animais, que representam as pessoas e a luta pela preservação ambiental. O filme nos apresenta um novo cenário, em que o progresso e a natureza podem viver em harmonia. E mostra que, mesmo restando apenas 12,4% de mata nativa, é possível reverter a situação e construir um ambiente harmonioso entre os seres humanos e a floresta. “A maior dificuldade para comunicar as causas ambientais é que muita gente não se coloca na condição de habitante da Mata Atlântica. Com a campanha, estamos dizendo às pessoas que lutar pela Mata é lutar por todos nós. E o recurso mais direto para passar essa mensagem, e conectar pessoas de todas as idades, é a fábula”, explica Daniel Motta, diretor de Criação da DPZ&T, que também assina a trilha composta para o filme ao lado da produtora de áudio Lucha Libre. Marcia Hirota ressalta que a Mata Atlântica é um patrimônio nacional e é responsabilidade de todos garantir sua preservação. “Por isso fazemos um convite para as pessoas se engajarem e plantarem uma árvore conosco”, diz ela.