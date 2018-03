Governo anuncia edital para a contratação de mais de dois mil PMs

O concurso para a seleção de 2.700 soldados para Polícia Militar abrirá as inscrições no dia 22 de março, às 10h. Para participar, será necessário acessar o site https://www.vunesp.com.br e pagar uma taxa de R$ 50. O período de cadastro termina no próximo 19 de abril às 23h59.

A remuneração inicial do soldado de 2º classe é de R$ 3.049,41. Além do valor, as vagas incluem salário-base e os adicionais de Regime Especial de Trabalho Policial (RETP) e de insalubridade.

Poderão se inscrever brasileiros entre 17 e 30 anos de idade, mulheres com altura mínima de 1,55 metro e os homens com mais de 1,60 metro. Além disso, os participantes deverão ter concluído o ensino médio e ter a carteira de habilitação para automóveis. É importante que o candidato fique atento aos demais termos dispostos no edital.

A missão desses soldados será repreender infrações penais e administrativas de acordo com a legislação, priorizando, sobretudo, a defesa da vida, da integridade física e da dignidade da pessoa humana.

Os aprovados em todas as etapas do concurso ingressarão no curso técnico de Polícia Ostensiva e Preservação da Ordem Pública da Escola Superior de Soldados (ESSd). Em seguida, serão enviados aos batalhões de todo o Estado de São Paulo.