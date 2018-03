Conselho Municipal de Saúde tem nova Diretoria

O Conselho Municipal de Saúde (CMS), elegeu novos integrantes da Diretoria, que ficará responsável pelos trabalhos durante o quadriênio 2018-2022. A pauta contou com a eleição da Presidência, Vice, Secretária Executiva e membros das Comissões Executiva, de Fiscalização Financeira, de Fiscalização de Obras e de Fiscalização de Contratos.

A presidente eleita foi Patricia Pizo, da Escola Nova Biotec, tendo como Vice-presidente Euzébio Luiz Mourão, da Associação dos Proprietários de Loteamento Majollo. “Quero somar meu conhecimento com os demais Conselheiros e conduzir esta gestão com muito sucesso para a saúde de nosso município”, disse Patricia.

Após a eleição e aprovação dos novos membros, Patricia Pizo encerrou a reunião com a apreciação e aprovação da ata anterior, deliberando por unanimidade a prestação de contas do terceiro quadrimestre da saúde de 2017.

O Conselho Municipal da Saúde é composto por trabalhadores da saúde e prestadores de serviços em parceria com as Secretarias Municipais de Saúde, Planejamento e Finanças.