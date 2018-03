Jornalista chefe de redação da GB nos deixa aos 58 anos

O jornalista e professor Deusmar Fabiano Motta, 58, faleceu na noite de sexta feira, 16, vítima de infarto. Deusmar, natural de Uberlândia (MG), estava em Bragança desde ano 2000. Durante esse tempo trabalhou por cerca de 14 anos no Bragança Jornal, ocupou também a assessoria de imprensa do Bragança Garden Shopping. Em agosto de 2017 incorporou-se a equipe da Gazeta Bragantina e GB Norte, onde permaneceu até seu falecimento. Além disso, Deusmar tinha mestrado em Análise Geoambiental pela Universidade de Guarulhos, e foi presidente da Associação do Condominio Bragança III, para cujo cargo foi reeleito na mesma noite em que faleceu com 100% dos votos.

Pessoa muito querida por todos, principalmente pelos colegas de imprensa, Deusmar foi um exemplo de profissional, correto, dedicado e comprometido com a informação e pela causa pública.

Apaixonado por Bragança dizia que as cadeias montanhosas da Serra da Mantiqueira conquistaram seu coração. Aqui cativou muitos amigos e criou sua segunda família, através da amizade inseparável com o repórter fotográfico Fabiano Costa e sua família.