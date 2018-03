Trânsito: Quatro empresas são habilitadas para serviços de fiscalização eletrônica

Quatro empresas foram credenciadas para participar de licitação para fiscalização eletrônica e monitoramento de trânsito no sistema viário do Município. Seguem no processo licitatório as empresas Tecdet Tecnologia Detecções Comércio, Importação e Exportação LTDA, Pró Sinalização Monitoramento LTDA, Splice Indústria e Comércio de Serviços LTDA e Mobit Mobilidade, Iluminação e Tecnologia LTDA.

A empresa vencedora deverá realizar serviços de monitoração de faixas de trânsito com medidores fixos de velocidade, sistema de leitura automática, com barreira eletrônica fixa de velocidade, com detectores de infrações, por avanço de sinal vermelho, parada sobre a faixa de pedestres, medidores fixos de velocidade e leitura automática de placas – OCR, em diversas vias, fiscalização por leitura automática e interpretação de placas de veículos – OCR, em vias com restrição de circulação, locação de talonário eletrônico para registro de infrações manuais à serem operados por agentes da autoridade de trânsito, painel eletrônico móvel de mensagens variáveis e serviços de processamento de infrações e recursos.

Quando contratada, a empresa deverá iniciar os serviços em até 15 dias, e a vigência será de 30 meses podendo ser prorrogada.