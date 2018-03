Vereadores devem votar hoje contas de 2015

A Câmara Municipal de Bragança Paulista irá votar hoje o projeto de decreto legislativo 2/18, que dispõe sobre a aprovação das contas do Prefeito Municipal relativas ao exercício financeiro de 2015. De autoria da Comissão de Finanças, o projeto de decreto legislativo segue o parecer pela aprovação emitido pelo Tribunal de Contas. No documento expedido pelo órgão fiscalizador, em 05 de setembro de 2017, ficam registradas recomendações e severa advertência ao município, a fim de realizar “imprescindíveis correções no componente ‘I-Planejamento’ do Índice de Efetividade da Gestão Municipal – IEGM”.

Além deste projeto, outras onze matérias estarão em pauta na 7ª sessão ordinária do Legislativo, sendo dois projetos de lei e nove moções.

Os projetos de lei que devem ser votados em primeiro turno são o PL 53/17, que institui-se a coruja buraqueira como ave símbolo de Bragança Paulista. E o PL 2/18/, que altera a Lei 3585, de 3 de novembro de 2003, especificando a primeira semana de junho de cada ano para a realização de campanhas de prevenção contra acidentes domésticos.

Para Tribuna Livre é prevista a participação de Nivaldo Alves da Silva, pastor presidente da Igreja Evangélica – Assembleia de Deus Bragantina, para falar sobre os 10 anos de ministério da igreja no município.

As sessões ordinárias acontecem no plenário da Câmara Municipal (Praça Hafiz Abi Chedid, 125 – Jardim América), podendo ser acompanhadas pela internet, no site www.camarabp.sp.gov.br, ou pela TV Alesp, da operadora NET.