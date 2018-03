Projeto desatualizado atrasa Minha Casa Minha Vida

Na manhã de ontem, representantes e membros da Associação Grupo de Saúde Raios de Sol, que trabalha e desenvolve suas atividades entorno de moradias populares, estiveram na Prefeitura de Bragança Paulista. Na ocasião, manifestantes estiveram na frente do Palácio Santo Agostinho com o intuito de cobrar a liberação das obras para a construção de moradias populares envolvendo a área Bragança J.

Representando a Administração Municipal, o Secretário Chefe de Gabinete, José Galileu de Mattos, o Chefe da Divisão de Obras, Eng. Luiz Roberto Lisa Sanchez, o Chefe da Divisão de Projetos e Posturas, Fernando Rodrigues Toledo, e o Secretário de Governo, Marcos Tasca, se reuniram com os representantes do movimento e da Associação Raios de Sol, Rodrigo Duarte, Bruno Leme, Cláudio Firmino dos Santos e Antonia Francisca. Além do Coordenador Técnico da construtora Predial Suzanense, Eng. Wilson R. Cairo, e do Arquiteto Marcelo Soares.

A referida área foi doada pela Prefeitura à Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU, em 2013, por meio da Lei Complementar nº763. Porém, a Administração Municipal evidenciou erros no memorial descritivo e viu a necessidade de alteração da lei, o que ocorreu dia 8 de março de 2018, por meio da Lei Complementar nº842.

Conforme descrito na lei, trata-se de terreno com a área de 14.235,09m², localizado entre o Bragança E, os bairros Henedina Cortez e Águas Claras, na Avenida Alziro de Oliveira.

Membros da Associação Raios de Sol argumentaram que o projeto foi aprovado pelo Governo Federal, Ministério das Cidades, para a construção de 168 apartamentos dentro do Programa Minha Casa Minha Vida e que precisavam do alvará de construção esta quarta-feira, 21.

A Prefeitura esclareceu que os documentos e projetos protocolados na Prefeitura precisavam ser atualizados com as mudanças necessárias, se tratando de área doada à CDHU, inclusive com documentos da Associação Grupo de Saúde Raios de Sol como parte no processo, e da Construtora Predial Suzanense Construções e Incorporações Ltda., empresa que será responsável pelos ajustes no projetos e execução das obras (escolhida pela entidade em assembleia de associados), pois o processo que constava protocolado, por si só, não explicava toda a tramitação do empreendimento.

Durante a reunião chegou-se ao consenso de que os interessados deveriam protocolar todos os documentos solicitados pela Prefeitura com as devidas alterações ainda na tarde de ontem, e a Prefeitura se comprometeu a analisar toda a documentação, e se tudo correto, aprovar o projeto e conceder o alvará para início das obras imediato.