Limpeza das calçadas é de responsabilidade cidadã

No imaginário popular, limpar as calçadas é responsabilidade do Poder Público. Ingênuo engano. A Lei Municipal nº 1.146/1971 que trata do Código de Obras do Município atribui a responsabilidade aos proprietários dos imóveis. O respeito à determinação faria de Bragança Paulista uma cidade limpa e exemplar. “O serviço de construção, reconstrução e conservação de passeios é obrigatório e fica a cargo dos proprietários dos imóveis, sendo que os seus tipos, dimensões e especificações serão determinados pela Prefeitura”, estabelece a lei.

Sendo assim quem sofre pelas calçadas não conservadas é também quem deve cuidar delas. Então, manter os passeios limpos, sem mato, buracos e em condições para serem utilizados é um dever de todo cidadão. Ocorre que muitos esquecem de cumprir, como é possível observar em ruas de todos os bairros da cidade.

Ainda segundo o Código de Obras, a Prefeitura é responsável pela limpeza de locais públicos, como praças, e jardins. Porém, em muitas ocasiões por falta de zelo do morador, a limpeza é feita pela municipalidade. Nessa época, de verão, com muita chuva e muito sol e calor, as plantas crescem bem mais rápido e tem-se aí o problema generalizado. A lei observa ainda que a reparação dos passeios danificados com escavações para obras de esgotos, água, luz e arborização por empresas ou repartições públicas será feita por estas à própria custa. Contudo, “as reconstruções de passeios por danos consequentes de obras de vulto, como seja o alargamento ou substituição da pavimentação dos mesmos, ficam, também, a cargo dos proprietários dos imóveis”, reafirma a legislação.