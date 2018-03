Jardim Lago do Moinho está ganhando asfaltamento

As obras de infraestrutura urbana do Jardim Lago do Moinho foram retomadas após a atual Administração Municipal recuperar convênios e angariar recursos de emendas parlamentares. Atualmente as obras está na segunda, de três fases, que contemplam pavimentação asfáltica, guias, sarjetas, galeria de águas pluviais e demais serviços.

A primeira fase contemplou a execução de serviços na Rua das Glicínias (parcial) e Rua das Papoulas (parcial). As obras foram realizadas pela empresa Projinste Construções Ltda., e emenda do deputado estadual Edmir Chedid, no valor de R$ 640.819,92.

Na segunda fase, emendas do Deputado Federal Marco Feliciano, no valor de R$ 1.383.718,83, deram sequência aos serviços contemplando a Rua do Cedro, Rua dos Manacás, Rua das Palmas, Rua dos Miosotis, Rua dos Lilás, Rua das Cerejeiras (parcial), Rua das Papoulas (parcial). A empresa Rocca Construções e Empreendimentos Ltda., é a responsável pelos serviços em andamento.

A terceira fase está em processo licitatório de concorrência pública para definição da empresa que executará as obras, a ser homologado e assinado contrato e ordem de serviço. Esta fase abrangerá a Rua das Cerejeiras (parcial), Rua dos Ipês, Rua das Magnólias (parcial) e Rua das Gardênias. Os recursos financeiros utilizados são provenientes de emendas parlamentares dos Deputados Federais Paulo Pereira (Paulinho da Força), de R$ 541.005,18, e Arnaldo Faria de Sá, no valor de R$ 245.850,00.