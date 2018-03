Passeio noturno

Era uma vez num passado não muito distante, os animais silvestres viviam distante dos humanos em plena harmonia com a natureza. Depois da revolução tecnológica e crescimento populacional e das cidades, as áreas de mata foram dizimadas para dar espaço à alvenaria e asfaltos. Com isso as capivaras expropriadas de seus territórios somente conseguem um passeio tranquilo à noite e em áreas mais hostis, urbanizadas.

O espécime que foi encontrado recentemente na Avenida José Gomes da Rocha Leal, é o exemplo materializado do impacto do progresso humano no reino animal natural. No Lago do Taboão há, também, uma família da mesma espécie que aguarda remoção para uma reserva.