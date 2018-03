Escolas de Bragança receberão peça infantil sobre bullyng

Algumas escolas municipais de Bragança receberão, entre os dias 26 e 27 de março, a peça teatral “Encontro de Sábios – Todos Merecem Respeito”, que fala sobre as consequências do bullyng e respeitar as diferenças entre as pessoas.

No espetáculo, os protagonistas de nossa aventura encontram um Comitê de Sábios, que analisa o que acontece quando as crianças acreditam estarem apenas brincando, mas, na verdade, estão praticando Bullying e ferindo os sentimentos de seus amigos. O Comitê é composto por crianças da plateia, que participam de várias atividades para desenvolverem habilidades como empatia, negociação, diálogo e respeito às diferenças. Entre as atividades lúdicas, acontece um desfile que enfatiza de forma positiva as características de cada um e uma aula de negociação que explica a importância da união e do diálogo.

O espetáculo também será apresentado para a comunidade, na Paróquia Imaculada, às 16h, Rua da Glória, 95, no bairro Cruzeiro.

No dia 24 de março, a peça percorrerá as escolas: Escola Com. Hafiz Abi Chedid, às 9h e às 10h, e o Instituto Federal, às 15h. No dia 27 de março será a vez das escolas: Francisco Murilo, às 8h e às 10h e Escola Nilza Faria, às 15h.

As apresentações fazem parte do projeto “Diverte Teatro Viajante”, idealizado e realizado pela Ciência Divertida, empresa líder em espetáculos teatrais interativos para crianças e adolescentes de 04 a 17 anos, e contam com o apoio do Ministério da Cultura e da TE Connectivity, líder tecnológico global em soluções de conectividade e sensores.

Para mais informações, acesse: www.diverteteatroviajante.com.br e www.cienciadivertida.com.br