Câmara realiza mostra em homenagem aos 220 anos da primeira legislatura

Registros estão em exibição no Centro de Documentação e Informação da Câmara

Celebrando os 220 anos da instalação da primeira legislatura bragantina, a Diretoria de Documentação e Assessoria Parlamentar da Câmara Municipal de Bragança Paulista realiza, até o final de abril, a mostra 220 Anos em Trânsito: a caminho da Democracia. A mostra está disposta no Centro de Documentação e Informação da Câmara (piso superior do prédio do Legislativo) e é aberta a todo o público interessado.

Em outubro de 1797 Bragança foi elevada de Freguesia à Vila. Nesta época, foi eleita a primeira Câmara Municipal, indicando que a partir daquele momento a Vila Nova Bragança estaria politicamente autônoma em relação à Câmara de Atibaia. Sendo assim, em dezembro deste ano foi realizada a primeira eleição para capitão-mor e sargento-mor da Vila Bragança, além de nomeados o juiz ordinário, três vereadores e o procurador do concelho.

“Naquele período a Câmara tinha uma função diferente de hoje. Era ela quem administrava a cidade, exercendo as funções político-administrativas, judicial, fazendária, fiscalizadora e de polícia”, explicou a diretora do departamento, Carmen Lúcia Ferreira Frias.

Sendo assim, o primeiro mandato começa em 1798, data relembrada de forma especial neste ano. “Achamos interessante fazer essa mostra, registrando os 220 anos do legislativo de Bragança. Reunimos algumas fotos representativas de cada mandato. Começamos a partir de 1948, pois não há arquivo fotográfico anterior a este. Em alguns períodos não há foto de todos os vereadores, selecionamos alguma atividade que tenha ao menos parte dos representantes”, informou Carmen.

O Centro de Documentação e Informação da Câmara é um rico espaço cultural com um acervo que fica disponível ao público em geral. Localizado no piso superior da Câmara Municipal, o espaço fica aberto de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.