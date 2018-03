Operadora de telecomunicação comemora lançamento da base local

A Unitelco, operadora de Telecomunicações e soluções convergentes de redes e tecnologia da informação, pioneira em serviços wireless, comemorou, na noite de quinta-feira, 15 o lançamento da base local com apresentação de serviços, palestra e coquetel.

De acordo com Lucio A. Correia, diretor Executivo de Vendas e Marketing da Unitelco, Bragança Paulista foi escolhida por causa da localização, ritmo de crescimento e por apresentar uma característica singular de atrair investidores. “Entre as principais novidades que oferecidas pela Unitelco estão os links de Internet dedicados, que nunca perdem o sinal, pois tem duas vias formando um círculo”, exemplificou.

A empresa disponibiliza acesso, via rádio, à Internet de alta performance, onde é possível realizar download e upload de forma ilimitada, para qualquer tipo de aplicação; serviços de Voz DDR (Discagem Direta ao Ramal), ofertas de Cloud Computing e soluções em Wi-Fi de última geração.

A missão da empresa é entregar as melhores Soluções de Conectividade, sustentada por altos padrões tecnológicos, com pessoas em constante desenvolvimento e clientes plenamente satisfeitos, garantindo a criação de valor dos serviços contratados.

Fundada com capital norte-americano, a Unitelco, que no próximo ano completa 20 anos de experiência, atua nos principais mercados corporativos do sudeste do país à frente de soluções de conectividade corporativa via rádio.