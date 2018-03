Plano Diretor: Comissão vai ‘pegar pesado’ com omissos

Os membros da Comissão Especial de Revisão do Plano Diretor e Código de Urbanismo voltaram ao trabalho nessa semana e prometem ‘pegar pesado’ com representantes de entidades civis e públicas que não responderem aos chamados. Não foi divulgado o cronograma de trabalho, mas é de consenso que a revisão será feita.

A comissão é formado pelos secretários municipais de Planejamento, Marcelo Alexandre Soares, Presidente da Comissão; Assuntos Jurídicos, Tiago José Lopes; Especial de Gabinete, Jocimar Bueno do Prado; chefe da Divisão de Obras, Engenheiro Civil Luiz Roberto Liza Sanches; Meio Ambiente, Alexsandro de Morais, e Mobilidade Urbana, Manoel Botelho.

Os trabalhos ficaram suspensos por quatro meses por causa de uma liminar concedida a pedido da promotora Kely Cristina Alvares Fedel. De acordo com o secretário municipal Marcelo Soares o atraso foi um prejuízo. “O projeto com a revisão já deveria ter chegado à Câmara Municipal e talvez até estaria aprovado e em fase de desenvolvimento. A partir de agora não perdoaremos atrasos, ausências, faltas e nem a omissão de entidades como por exemplo a Energisa, concessionária de fornecimento de energia elétrica, que não atende aos nossos convites. Nestes casos tomaremos medidas mais radicais”, adiantou.

Entre os temas da pauta, foram apreciadas as sugestões protocoladas na Prefeitura por cidadãos interessados em colaborar com o processo de revisão. Ao todo 16 processos foram protocolados. O presidente da Comissão, ressaltou que os interessados em colaborar ainda podem fazê-lo via protocolo no Palácio Santo Agostinho, Prefeitura.

Está prevista também a retomada das tratativas junto à reitoria da Universidade São Francisco para tratar da possibilidade da participação dos alunos e professores do curso de Engenharia Civil e Arquitetura na revisão do Plano Diretor, principalmente nos trabalhos de campo que serão desenvolvidos.

O Plano Diretor do município é o instrumento básico de um processo de planejamento municipal para a implantação da política de desenvolvimento urbano, norteando a ação dos agentes públicos e privados. A legislação determina que a revisão do Plano Diretor seja feita a cada seis anos. No caso de Bragança Paulista a revisão deveria ter sido feita em 2013.