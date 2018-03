Fórum Mundial da Água: Sistema Cantareira é objeto de estudo e de apresentação em Brasília

Bragança Paulista e região será citada, na 8ª edição do Fórum Mundial da Água que se realiza em Brasília a partir deste fim de semana. Trata-se do projeto ‘Semeando Água’, que se desenvolve no entorno do Sistema Cantareira um dos maiores produtores de água para abastecimento humano do planeta.

O projeto ‘Semeando Água’ se desenvolve no entorno de Bragança Paulista e Sul de Minas Gerais e está na segunda edição que começa agora em 2018 e objetiva ser concluído até dezembro do ano que vem. No Fórum Mundial da Água, o Instituto de Pesquisas Ecológicas (IPÊ) que administra o projeto, levará os resultados da primeira etapa da pesquisa e apresentará os próximos objetivos. Entre estes a implantação de 20 hectares de manejo de pastagem ecológica, restauração florestal de 10 hectares de áreas de preservação permanente (APP) hídricas, monitoramento dos benefícios da pastagem ecológica, organização de cursos de capacitação ambiental para educadores, disponibilizar assessoria para projetos socioambientais e desenvolver campanhas de conscientização sobre a conservação da água. Por meio de metodologias que envolvem extensão rural, educação ambiental e comunicação, as ações acontecerão durante dois anos, em oitos municípios Bragança Paulista, Mairiporã, Nazaré Paulista, Joanopólis, Piracaia, todos no Estado de São Paulo, e Extrema, Itapeva Camanducaia, no Estado de Minas Gerais.

Na primeira edição do projeto, 2013 a 2015, foram implantados 15 hectares com 10 modelos de baixo custo de restauração florestal, e implantados 34,8 hectares de manejo de pastagem ecológica. “Além da ampliação das áreas e dos cursos, nessa nova etapa o diferencial é ganhar escala por meio de influência em políticas públicas de forma a aproveitar o contexto da exigência do CAR (Cadastro Ambiental Rural) e da legislação florestal que está começando a vigorar agora entre outras políticas públicas. Com a obrigatoriedade da adequação ambiental das propriedades esse é um momento importante que o projeto pode influenciar positivamente¨, afirma Alexandre Uezu, coordenador do projeto em material enviado à GB.

O Sistema Cantareira produz cerca de 33 mil litros de água por segundo, em seus 230 mil hectares de extensão, o que equivale a 230 mil campos de futebol.