Cinco empresas são habilitadas para digitalizar ‘zona azul’

As cinco empresas que se credenciaram para participar da licitação de monitoramento do cartão Bragança Azul Digital – CBAD do sistema de estacionamento rotativo nas vias, logradouros e áreas públicas de Bragança, foram habilitadas pela Prefeitura.

Seguem no processo licitatório as empresas: Central Park, Brotale Tecnologia e Software, Transitabile Sistemas de Controle de Vagas Automotivas, Serttel Soluções Mobilidade e Segurança Urbana e Trânsito Certo.

As empresas terão agora prazo máximo de 30 dias corridos para apresentar a documentação técnica referente ao sistema de monitoramento do CBAD. O sistema que dará suporte ao processo do CBAD deverá ser composto por três componentes principais: a Central da Secretaria de Mobilidade Urbana, que receberá as notificações dos fiscais, credenciamento de Pontos de Vendas – PDV, entre outras funções; a Central do Credenciado, que será a base do Sistema de Monitoramento de CBAD, com a qual o TBS estará conectado; e o Aplicativo TBS, que permitirá a inserção das placas do veículo, a ativação do CBAD, a quantidade adquirida e ativada pelo usuário e o comprovante da transação.

O monitoramento de CBAD pela empresa credenciada será remunerado em 10% do valor de cada CBAD transacionado. A tarifa do Estacionamento Rotativo Bragança Azul no Município é fixada por Decreto do Prefeito, e um CBAD corresponderá a uma hora de estacionamento.