Santa Casa participa de evento sustentável

Na segunda-feira, 12, membros da diretoria da Santa Casa de Bragança participaram do 1º Fórum Somos SUStentáveis da FEHOSP (Federação das Santas Casas e Hospitais do Estado de São Paulo), realizado no Centro de Convenções Rebouças, na cidade de São Paulo, com a presença de mais de 1.000 participantes. O evento teve como objetivo divulgar a evolução do Programa do Governo Estadual, Santa Casas Sustentáveis, bem como mostrar os avanços de gestão e demonstrar a importância da sua continuidade.

Também promoveu a troca de experiências entre os hospitais, com a exposição de 68 trabalhos elaborados pelas entidades participantes.

A Santa Casa de Bragança participou com dois cases de sucesso. No pilar Sustentabilidade, apresentou o tema CUSTOS X SUSTENTABILIDADE. Em outro pilar a Qualificação da Assistência e Segurança do Paciente, com o tema ALTA QUALIFICADA X CONTINUIDADE DA ASSISTÊNCIA.

Este último ficou em 3º lugar, sendo responsáveis pelo trabalho o enfermeiro Vanderson Martins Genova, enfermeira Juliana Carvalho e o Gerente Operacional Eduardo Aparecido da Silva.

Representaram a Santa Casa de Bragança o Provedor, João José Marques, Administrador Hospitalar, Francisco Carlos dos Santos, Gerente Administrativa, Marta Michelan Santoro, Gerente Operacional, Eduardo Aparecido da Silva, Gerente da Controladoria, Gisele Dominicci Silva de Moraes e o Enfermeiro Responsável Técnico, Vanderson Martins Genova.

MAIS VERBA- Foi liberada neste mês a emenda parlamentar de R$ 500 mil do deputado federal Márcio Alvino, valor que será repassado à Santa Casa de Bragança para cobrir despesas de custeio. A verba foi depositada no Fundo Municipal de Saúde e deverá ser repassada à Santa Casa.

As emendas encaminhadas são frutos de compromisso assumido em visitas anteriores do deputado ao município de Bragança. Em março de 2017, Alvino esteve na Santa Casa e reafirmou que enviaria a verba.

“A Saúde é uma área de prioridade em meus mandatos e a Santa Casa desenvolve um trabalho de grande importância para população de Bragança e da região bragantina. Tenho certeza de que esse investimento trará melhorias para qualidade de vida da população”, afirmou Alvino na ocasião.