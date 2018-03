Álbum de figurinhas da Copa do Mundo chega às bancas

No início da semana a Panini lançou o álbum oficial de figurinhas da Copa do Mundo 2018. O álbum e as figurinhas chegarão às bancas neste final de semana.

Na Capital paulista o álbum chega às bancas no próximo dia 16, sexta-feira, e o modelo de capa dura comercializado a partir do dia 20.

Em Bragança Paulista, constatou-se que após pesquisa informal o álbum estará disponível no domingo, 18.

Os 18 ‘convocados’ da Seleção Brasileira estampados nas páginas do álbum são: Alisson (goleiro); Daniel Alves, Marcelo e Filipe Luís (laterais); Thiago Silva, Miranda e Marquinhos (zagueiros); Willian, Paulinho, Fernandinho, Casemiro, Renato Augusto, Giuliano e Philippe Coutinho (meio-campistas); Douglas Costa, Roberto Firmino, Gabriel Jesus e Neymar (atacantes).

Segundo a Panini, haverá o lançamento de figurinhas atualizadas depois da convocação final para quem quiser corrigir as escalações. A grande novidade desta edição é a presença de grandes lendas da Copa do Mundo, como Pelé, além de uma seção que relembra todos os campeões mundiais.

PREÇOS – O álbum tradicional será vendido a R$ 7,90, enquanto o de capa dura, com 12 envelopes de figurinha sairá por R$ 49,90 + frete se for adquirido online. O pacote de figurinha, vendido separadamente custará a R$ 2,00 cada – um aumento de 100% em relação ao Mundial anterior.