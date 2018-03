Partida entre Braga e Corinthians será às 16h

A partida entre Bragantino x Corinthinas pela Copa do Brasil sofreu alteração de horário. O aviso foi feito na tarde de quarta-feira, 14, após solicitação da PM a Federação Paulista de Futebol (FPF), decidiu alterar a partida para às 16h, mantendo o Pacaembu como palco para o confronto. Inicialmente a partida havia sido marcada para às 11h no mesmo local. O dia da partida entre São Paulo e São Caetano, que aconteceria no mesmo dia, às 16h, em São Caetano do Sul também foi alterado para sábado, 17, às 16h, no mesmo local.

Segundo a PM, o horário de término da partida entre Bragantino x Corinthians coincidiria com o deslocamento de torcedores do São Paulo para São Caetano do Sul, onde o Tricolor iria enfrentar o Azulão, às 16h, no Anacleto Campanella, podendo haver o confronto entre torcedores nas linhas de trem e metro da capital. Outro motivo é que a Avenida Pacaembu estará interditada até às 11h, devido à realização da etapa do circuito das estações – corrida de rua 3km, 5km e 10km.

A alteração gerou polêmica em âmbito nacional e dividiu opiniões, porém a maioria dos torcedores que são fiéis ao Bragantino entenderam e já se mobilizam para ir ao Pacaembu. O presidente Marco Chedid, explicou à imprensa o porquê optou em levar o mando de campo para o Pacaembu. Segundo o presidente a sobrevivência do clube está em jogo e uma maior arrecadação na venda de ingressos para esta partida vai ajudar o clube a se manter no segundo semestre de 2018. “Temos que pensar no equilíbrio financeiro para a sobrevivência do clube. Caso contrário daqui 60 dias não teremos condições de pagar os salários e receberemos vários processos”, revelou.

O Vice-presidente, Luiz Arthur Chedid disse à rádio 102 FM que a diretoria pensou na gestão do Clube, para que no futuro o Bragantino posso reviver as glórias e voltar ao seu verdadeiro lugar no futebol brasileiro. “O interesse é renda. O torcedor cobra que o Bragantino esteja na elite, mas para tudo isso precisamos de recursos financeiro… A realidade é que todo mês temos um aporte da família no clube, porque a gente acredita e vem trabalhando há muitos anos. Nós não estamos deslumbrando um Bragantino a curto prazo, mas sim a longo prazo para uma sobrevivência do próprio clube”, afirmou.

PROMOÇÃO – Enquanto isso, a diretoria do Bragantino anunciou que irá pagar o transporte dos torcedores do Braga para o Pacaembu. Na compra dos ingressos a R$ 50,00 (inteira) e R$25,00 (meia), o torcedor poderá informar que irá precisar do transporte e incluir o nome na lista do ônibus. O prazo para inclusão do nome na lista será divulgado pela diretoria através da página oficial do clube no endereço www.facebook.com/bragantino/.