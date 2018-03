Em partida de volta, Bragantino enfrenta o Vitória esta noite no Barradão

Bragantino e Vitória se enfrentam hoje, às 19h15, no estádio Barradão, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. O técnico Marcelo Veiga adiantou que levará o que tem de melhor no elenco e que infelizmente não poderá contar com Matheus Peixoto, que sentiu e deve ser poupado para poder enfrentar o Corinthians. O Vitória precisa vencer por dois gols de diferença para avançar. O empate por qualquer resultado classifica o Bragantino.

O elenco passou a tarde de terça-feira, 13, em trabalho regenerativo, após a longa jornada de partidas que enfrentou na última semana.

Marcelo Veiga disse que não tem noção da situação da equipe do Vitória, mas acredita que entrarão em campo com um modelo mais agressivo e contundente do que foi jogado no Nabizão. “Não temos noção da situação real da equipe do Vitória, sabemos das opções que o treinador tem, existe vários jogadores com problemas de contusão, mas acho que o modelo de jogo não vai mudar”.

Sobre os relacionados para a partida, Veiga disse que está atento a todas as possibilidades. “Vamos levar o que há de melhor, só não levaremos o Peixoto porque queremos preservá-lo para a próxima partida (contra o Corinthians).Ele não teria condições de jogar contra o Vitória, até porque a contusão é recente e ele acabou sentindo durante o jogo contra o São Caetano. A recuperação dele é importante para estar com a gente nessas finais”, afirmou.

O lateral esquerdo Fabiano volta para esta partida e Veiga pensará nas possibilidades de encaixe de Gerley. “O que não vai ter é surpresa, a gente não pode inventar nesse momento temos que ter o pé no chão visando a classificação, então estamos conscientes e faremos um time competitivo lá com foco neste objetivo”, pontuou o técnico.

Os titulares deverão ser: Alex Alves, Ewerton, Lázaro, Guilherme Mattis e Fabiano; Adenilson, William Schuster, Danilo Bueno e Vitinho; Léo Jaime e Gerley.

Marcelo Veiga parabenizou a boa fase da equipe e reconheceu o mérito do elenco, além da visibilidade nacional, importante para o Clube e jogadores. “Todo mundo presa por um momento como esse, esse grupo é merecedor disso, conquistou, foi buscar, trabalhou, teve sacrifícios, estão fazendo sacrifícios até hoje. Por exemplo, eles vão concentrar hoje e só vão deixar de concentrar na quinta-feira da semana que vem, não tem um dia de folga, então eles estão de parabéns, espero que saibam aproveitar bem essas finais, essas decisões. É uma visibilidade para todo mundo, todos estarão atentos a esses jogos e temos que nos preparar bem para fazer nossa parte surpreender mais uma vez”, finalizou.

Otimismo – Do lado do Vitória o otimismo e a aposta de casa cheia são os comentários. O zagueiro Ramon disse ao portal Arena Rubro Negra que o elenco tentará reverter o placar ainda no primeiro tempo. ” Jogar aqui no Barradão, com a torcida empurrando, é diferente. Com a ajuda da torcida e a força do Barradão, vamos tentar reverter o placar ainda no primeiro tempo. Temos que ter paciência. Para sair o segundo, tem que sair o primeiro antes”disse.

Ele também destacou que conheceu os perigos que o Bragantino traz na primeira partida e que o time vai entrar focado para evitar surpresas. “O poder ofensivo e a bola parada é bastante perigosa. A gente tomou um gol de bola parada. Agora a gente já conhece o estilo do Bragantino. Não podemos cometer os mesmos erros para sair com a vitória” finalizou.