Desassoreamento: Comissão de Justiça convida secretário municipal de Obras a explicar projeto

A Comissão de Justiça e Redação da Câmara Municipal convidou o secretário municipal de Obras, Paulo Armando, para explicar como se realiza o projeto de desassoreamento do Lago do Taboão. Há uma falta de consenso quanto ao volume de sedimentos a ser retirado.

O Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), da Universidade São Paulo (USP), em março de 2010, indicou para a retirada de 21 mil m³. A recomendação é parte de um laudo de aproximadamente 400 páginas encomendado pela Prefeitura na ocasião. Para o estudo, o Palácio dos Bandeirantes, sede do Governo Paulista, repassou R$ 210 mil ao Município.

O IPT descreve no tópico ‘Alternativas tecnológicas para controle dos sedimentos’ do laudo que a retirada deverá ser feita em duas etapas 6 mil m³ da parte próxima ao prédio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, margem sul do lago, e o restante na parte mais ampla da bacia.

O projeto, hoje em desenvolvimento, segue orientações IPT e nesta fase serão removidos 8,9 mil/m³ de terra e areia. Contudo, na avaliação da Prefeitura a história indica para a prudência, tendo em vista que há algumas décadas, uma tentativa de limpeza nos mesmos moldes, mas sem critérios científicos, foi interrompida pelo desmoronamento da Avenida Alpheu Grimello, via que percorre a margem esquerda do Lago do Taboão.

Um longo sistema de tubos conduz a água com terra e areia em suspensão, para o tanque especialmente construído, com objetivo de promover a separação do sólido do líquido e secagem para o bota-fora. O projeto, desta fase, iniciado em janeiro estabelece prazo de quatro meses para conclusão desta etapa.

De acordo com informações do Departamento de Comunicação Institucional (DCI) da Câmara Municipal, o secretário Paulo Armando ainda não agendou a data da visita à Comissão de Justiça.