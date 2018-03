R$ 126,7 milhões: Sorteio define membros da CEI da Saúde

A Mesa Diretora da Câmara Municipal decidiu, via sorteio, a composição da Comissão Especial de Investigação (CEI) das contas da Secretaria Municipal de Saúde, no período de 2013/2016, na tarde da última terça-feira, 13. Vereadores do Partido Verde (PV), Marcus Vale e Quique Brown, que estiveram na bancada de apoio à gestão de Fernão Dias, se recusaram a participar da CEI.

O sorteio foi realizado nos momentos que antecederam o início cumprimento da Ordem do Dia, na 6ª Sessão Ordinária semanal do Poder Legislativo. A medida foi necessária porque três bancadas com representatividade na Câmara Municipal, ou seja, que têm mais de um vereador eleito, manifestaram interesse em participar das investigações. Neste caso os vereadores do PSC- Natanael e Ditinho Bueno; PSD – Fabiana Alessandri e Antônio de Mattos; e PSDB – João Carlos Carvalho e Marco Antônio Marcolino. Os nomes foram colocados numa urna e sorteados um a um por um dos funcionário de carreira da Câmara Municipal.

A CEI agora está composta pelos vereadores Claudio Moreno e Rita Leme (DEM), Antônio de Mattos (PSD), João Carlos Carvalho (PSDB) e Sidney Guedes (PMN). A Comissão vai investigar os contratos da Associação Brasileira de Beneficência Comunitária (ABBC) com a administração Fernão Dias (2013/2016), quando foram consumidos R$ 126,7 milhões dos cofres públicos sem que o objetivo de sanear os problemas da Saúde Pública de Bragança Paulista fosse atingido.

SESSÃO – Entre os assuntos também tratados na 6ª Sessão Ordinária de 2018, estavam a apresentação do ‘Programa Raimunda Moura’, em desenvolvimento na cidade de Atibaia, sob gestão de Marcos Moura, que cuida de orientar, acolher e conscientizar sobre o envelhecimento com saúde e o Mal de Parkinson, doença neurológica, degenerativa, crônica e progressiva que ocorre, em maioria, nas pessoas acima de 65 anos. Em seguida outra manifestação sobre saúde, neste caso pela médica Sandra Regina Provenzano, sobre o Dia Internacional da Síndrome de Down, com caminhada no Lago do Taboão, no próximo dia 18 de março.