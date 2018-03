Sessões da Câmara seguem com pautas curtas e poucos projetos

A Câmara Municipal realiza hoje a sexta sessão ordinária do ano e em pauta constam apenas um projeto de lei, em regime de urgência. O Projeto de Lei 7/2018 prevê a abertura de crédito especial na Lei Orçamentária Anual- LOA 2018. Antes da apreciação em plenário, a matéria foi debatida em audiência pública realizada ontem.

O projeto encaminhado pelo Executivo propõe a inclusão da despesa para o pagamento de juros sobre a dívida do contrato firmado junto ao PMAT (Programa de Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos) e altera a redação do item que dispõe sobre os recursos encaminhados ao Poder Legislativo.

Para a Tribuna Livre está inscrito Marcos Moura, fisiologista e Coordenador Especial do Idoso em Atibaia. Moura é um dos idealizadores do programa Raimunda Moura, prática inovadora no tratamento dos portadores de Parkinson.

A sessão inicia às 16h e também pode ser acompanhada pela internet, no site www.camarabp.sp.gov.br, ou pela TV Alesp, da operadora NET.

PROGRAMA EM PAUTA- No programa Em Pauta desta semana a entrevistada será a secretária Municipal de Saúde, Marina de Oliveira, juntamente com a presidente Beth Chedid e o presidente da Comissão de Saúde, Natanael Ananias. A entrevista pode ser acompanhada a partir das 15h30, na TV Alesp (canal 9), da operadora NET. Além da transmissão via TV, os interessados podem assistir as entrevistas online, pelo site da Câmara (www.camarabp.sp.gov.br).