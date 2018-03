Deflagrada greve nacional dos funcionários dos Correios

Os funcionários dos Correios entraram em greve ontem e não há perspectivas de quando será encerrada. A informação é da assessoria de imprensa do Sindicato dos Trabalhadores da Empresa Brasileira de Correios Telégrafos e Similares de São Paulo (Sintect-SP). A paralisação é motivada principalmente por mudanças no plano de saúde dos funcionários que envolvem a retirada de cobertura de pais, cônjuges e filhos e a cobrança de mensalidades.

Em nota, o Sintect acrescenta outro motivo para a greve geral. “Todos os trabalhadores dos Correios parados é a única forma de defender os direitos da categoria que estão sendo vorazmente atacados pelo governo federal e seus parceiros na direção da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT)”, diz.

A ECT também apresentou carta aberta onde enumera as dificuldades crescentes enfrentadas pela empresa. “A forma de custeio do plano de saúde dos Correios segue, agora, para julgamento pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST). A empresa aguarda uma decisão conclusiva por parte daquele tribunal para tomar as medidas necessárias, mas ressalta que já não consegue sustentar as condições do plano, concedidas no auge do monopólio, quando os Correios tinham capacidade financeira para arcar com esses custos”.

A partir de ontem começaram as rodadas de assembleias para definir os rumos da greve.