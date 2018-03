Emoção marca caminhada ao Santuário de Pedra Bela

Foi realizada no último final de semana a 23ª caminhada ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida, em Pedra Bela. Cerca de 900 pessoas participaram, segundo informou um dos organizadores, Jayme Grassom.

A concentração ocorreu como em todos os anos, por volta das 22h na av. São Lourenço, 621, em frente a Padaria Alterosa, com fogos anunciando a saída e benção do Padre José Roberto Cavassa.

Muitos chegaram a tempo da santa missa na capela do alto da pedra, às 7h. Outros fiéis foram chegando ao longo do dia, fazendo orações na capela e retornando para Bragança de ônibus ou carro.

“Foi mais uma caminhada de sucesso. Foi linda e emocionante. Já estamos preparando as lembranças para o próximo ano”, disse Jayme.

Apenas uma pessoa passou mal durante a caminhada, devido ao calor, e foi logo socorrida para o Hospital Bom Jesus.

A Caminhada ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida é um evento que faz parte do “Calendário de Eventos do Município”, de acordo com o Decreto Lei do Executivo e Legislativo Bragantino nº4047.