Luigi Picarelli: Notificação para desfazer aterro chega hoje

O martírio das famílias atingidas por obras irregulares e até criminosas, sob o ponto de vista ambiental, costuma durar anos, décadas por causa da ineficiência do poder público e a morosidade da justiça brasileira. Um dos exemplos são as obras executadas na construção do posto Capivarão e do prédio onde funciona a Telha Norte, edificados pela empresa João Rubens Valle no passado, no entorno do Jardim Santa Helena, que hoje são objetos de uma interminável ação judicial.

