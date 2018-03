Colégio São Luiz: Governo do estado libera 6,8 milhões para Bragança

O governador Geraldo Alckmin acaba de liberar pouco mais de R$ 6,8 milhões para o Município. O recurso, segundo informa a assessoria do deputado estadual Edmir Chedid, será investido na reforma e restauração do prédio do antigo Colégio São Luiz. O recurso virá do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos (DADETUR), vinculado à Secretaria de Turismo do Estado, para investimentos em 2018.

De início, o decreto assinado pelo governador repassaria R$ 4,4 milhões, mas durante a 1ª Reunião Extraordinária da Associação das Prefeituras das Cidades Estância de São Paulo (APRECESP), em Serra Negra, no fim de semana, o governador cancelou o decreto de contingenciamento de 35% dos recursos para 2018 aumentou o valor do repasse para R$6,8 milhões. Do total de cidades beneficiadas, 26 foram indicadas pelo deputado estadual Edmir Chedid (DEM). “O turismo move a economia destas cidades. Com a liberação dos recursos do governo do Estado, o setor terá um novo incentivo”, avaliou o parlamentar.

Segundo o prefeito Jesus Chedid, o apoio do parlamentar foi fundamental, afinal, conforme os planos da Administração Municipal, todo recurso do DADETUR 2018 será destinado para obras de restauração e reforma do antigo Colégio São Luiz, que vem se arrastando há anos sem avanços ou conclusão.

Alckmin explicou que a mudança dos procedimentos de liberação de recursos para municípios que assinam convênio com o Estado de São Paulo passa a vigorar da seguinte forma, 20% na assinatura da ordem de serviço e depois mais quatro parcelas de 20%.